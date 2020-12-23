أخبار عاجلة

توصيل الغاز الطبيعي لـ21 مخبزً بلديًا في طما بسوهاج -
بعد تعديله.. الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشرقية (صور) -
رئيس المحكمة الدستورية يلقي كلمة الافتتاح في مؤتمر الأعمال الختامية لدار الإفتاء.. غدًا -
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة" -
وزير التموين: ننتج 72 مليون رغيف خبز يوميا -
"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا -
أمين "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة -
مع تزايد إصابات "كورونا".. وزير الصحة الأسبق: من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئي للحفاظ على الاقتصاد -
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل -
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"نظام المجلس التنسيقي للمراكز".. ورشة عمل بـ"البحوث الاجتماعية"

Print
"نظام المجلس التنسيقي للمراكز".. ورشة عمل بـ"البحوث الاجتماعية" "نظام المجلس التنسيقي للمراكز".. ورشة عمل بـ"البحوث الاجتماعية"
بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث

عقد المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "نظام المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية"، بحضور مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعي ومشاركة نخبة من ممثلي المراكز البحثية في الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.

تناولت الورشة الجوانب التنظيمية للمجلس التنسيقي ومهامه وأهدافه؛ في إطار التنسيق وتوحيد الجهود بين المراكز البحثية في المجال الاجتماعي، وتبادل المعلومات في الموضوعات البحثية المنجزة والمستقبلية التي تُحقق بدورها أهداف الجانب الاجتماعي لرؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية كان قد صدر تنظيمه بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 7/ 7/ 1433هـ، ويعتبر ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويرتبط بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويُعنى بدراسة القضايا والظواهر الاجتماعية وتحليلها وتقديم الرؤى والاقتراحات والتوصيات بشأنها، وتزويد الجهات الحكومية المعنية بنتائج البحوث والدراسات والإحصاءات التي تساعدها على وضع الخطط واتخاذ القرارات المتعلقة بأوجه التنمية الاجتماعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

شبكة عيون الإخبارية