إطلاق اسم الشهيد عبدالغني الزيني على مدرسة ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

رفعت والدة الشهيد مجند مقاتل عبدالغني الزيني، علامة النصر، اليوم الأربعاء، مع تلاميذ المدرسة التي تحمل اسم ابنها بمنطقة القابوطي في محافظة بورسعيد.

والتقطت والدة الشهيد صورًا تذكارية مع إدارة المدرسة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقب إطلاق اسم الشهيد عبدالغني الزيني، على مدرسة القابوطي الإعدادية بنين، ضمن احتفالات المدينة الباسلة بعيدها القومي "عيد النصر"، في الذكرى 64 لانتصار المقاومة الشعبية على العدوان الثلاثي.

وكان الآلاف من أهالي بورسعيد قد شاركوا في الثامن من ديسمبر الجاري في تشييع جنازة المجند عبدالغني الزيني، الذي استشهد خلال أداء واجبه الوطني.