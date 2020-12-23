أخبار عاجلة

توصيل الغاز الطبيعي لـ21 مخبزً بلديًا في طما بسوهاج -
بعد تعديله.. الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشرقية (صور) -
رئيس المحكمة الدستورية يلقي كلمة الافتتاح في مؤتمر الأعمال الختامية لدار الإفتاء.. غدًا -
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة" -
وزير التموين: ننتج 72 مليون رغيف خبز يوميا -
"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا -
أمين "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة -
مع تزايد إصابات "كورونا".. وزير الصحة الأسبق: من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئي للحفاظ على الاقتصاد -
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل -
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إطلاق اسم الشهيد عبدالغني الزيني على مدرسة ببورسعيد

Print
إطلاق اسم الشهيد عبدالغني الزيني على مدرسة ببورسعيد إطلاق اسم الشهيد عبدالغني الزيني على مدرسة ببورسعيد

مصراوي Masrawy

11:40 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

رفعت والدة الشهيد مجند مقاتل عبدالغني الزيني، علامة النصر، اليوم الأربعاء، مع تلاميذ المدرسة التي تحمل اسم ابنها بمنطقة القابوطي في محافظة بورسعيد.

والتقطت والدة الشهيد صورًا تذكارية مع إدارة المدرسة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقب إطلاق اسم الشهيد عبدالغني الزيني، على مدرسة القابوطي الإعدادية بنين، ضمن احتفالات المدينة الباسلة بعيدها القومي "عيد النصر"، في الذكرى 64 لانتصار المقاومة الشعبية على العدوان الثلاثي.

وكان الآلاف من أهالي بورسعيد قد شاركوا في الثامن من ديسمبر الجاري في تشييع جنازة المجند عبدالغني الزيني، الذي استشهد خلال أداء واجبه الوطني.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

شبكة عيون الإخبارية