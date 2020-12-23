محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء بوابتين بطريق الدير المحرق

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء بوابتين بالطريق المؤدي للدير المحرق بالقوصية، ضمن مشروع إحياء وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، من بينها محطتين بالمحافظة هما دير السيدة العذراء بدرنكة والدير المحرق بالقوصية.

رافق المحافظ خلال الجولة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، ومصطفى فتحي نائب رئيس المركز.

وأكد محافظ أسيوط، أن البوابتين الجاري تنفيذهما بطريق الدير المحرق تمثل الطابع والأثر التاريخي، ويجري رسمهما بأيقونة رحلة العائلة المقدسة؛ مشيرًا إلى الانتهاء من وضع 34 لوحة إرشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة واعطاء نبذة مختصرة للسائح عن الأديرة في اللوحات المعلوماتية، كما يجري إنشاء 4 بوابات للدخول والخروج بالمحطتين وتطوير البوابة الخامسة وفقًا للاشتراطات والمعايير المحددة.

كما تفقد المحافظ، استكمال أعمال الصيانة والرصف للطرق المؤدية للدير المحرق ومنها طريق "كاروت- مير"، وفرش التربة الزلطية للطريق تمهيدًا لرصفه بطول 4.2 كم ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة القوصية، لافتًا إلى أن هذا الطريق يختصر المسافة من الطريق الصحراوي الغربي إلى الدير المحرق إلى النصف.