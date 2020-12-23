أخبار عاجلة

توصيل الغاز الطبيعي لـ21 مخبزً بلديًا في طما بسوهاج -
بعد تعديله.. الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشرقية (صور) -
رئيس المحكمة الدستورية يلقي كلمة الافتتاح في مؤتمر الأعمال الختامية لدار الإفتاء.. غدًا -
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة" -
وزير التموين: ننتج 72 مليون رغيف خبز يوميا -
"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا -
أمين "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة -
مع تزايد إصابات "كورونا".. وزير الصحة الأسبق: من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئي للحفاظ على الاقتصاد -
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل -
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط سائق بحوزته 4 بنادق خرطوش في سوهاج

Print
ضبط سائق بحوزته 4 بنادق خرطوش في سوهاج ضبط سائق بحوزته 4 بنادق خرطوش في سوهاج

مصراوي Masrawy

11:36 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سائق، بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في سوهاج.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج بمديرية أمن سوهاج، أفادت بقيام (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم).. بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء قيادته سيارة "ملاكي" بدائرة القسم. وبحوزته (عدد 4 بنادق خرطوش - طبنجة - عدد 2 خزينة - عدد 15 طلقة نارية).

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار، والسيارة للتنقل بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

شبكة عيون الإخبارية