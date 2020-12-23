ضبط سائق بحوزته 4 بنادق خرطوش في سوهاج

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سائق، بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في سوهاج.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج بمديرية أمن سوهاج، أفادت بقيام (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم).. بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء قيادته سيارة "ملاكي" بدائرة القسم. وبحوزته (عدد 4 بنادق خرطوش - طبنجة - عدد 2 خزينة - عدد 15 طلقة نارية).

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار، والسيارة للتنقل بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.