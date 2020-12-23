الأمن العام: ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات وحمولتها بالإكراه في قنا

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات وحمولتها بالإكراه بقنا.

تلقى مركز أبوتشت بمديرية أمن قنا بلاغا من (مدير إحدى الشركات للكابلات الكهربائية) بقيام أشخاص مجهولين "يستقلون سيارتي نقل" باعتراض سيارة نقل تابعة للشركة (مُحملة بعدد 1500 لفة سلك كهربائي "نحاس" - قيادة سائق "يستقلها برفقته مالك الشركة") حال سيرهما بدائرة المركز قادمين من القاهرة في الاتجاه للأقصر وهددوهما بسلاح ناري واستولوا منهما على (حمولة السيارة - شيك محرر لحامله - عدد 2 هاتف محمول) وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 6 متهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربان وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات وحمولتها ومتعلقات مستقليها بالإكراه عقب تهديدهم بسلاح ناري واتخاذهم من الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم بإرشادهم ضبط (بندقية آلية - 5 طلقات لذات العيار - 3 سيارات نقل "المستخدمين في ارتكاب الواقعة") وكذا ضبط (عدد 1500 لفة أسلاك كهربائية وهاتفي محمول "المستولى عليهم من المجنى عليهما").

وأضافوا بأن الشيك المستولى عليه بحوزة أحد الهاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الجهود لضبط الهاربان.