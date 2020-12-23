أخبار عاجلة

توصيل الغاز الطبيعي لـ21 مخبزً بلديًا في طما بسوهاج -
بعد تعديله.. الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشرقية (صور) -
رئيس المحكمة الدستورية يلقي كلمة الافتتاح في مؤتمر الأعمال الختامية لدار الإفتاء.. غدًا -
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة" -
وزير التموين: ننتج 72 مليون رغيف خبز يوميا -
"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا -
أمين "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة -
مع تزايد إصابات "كورونا".. وزير الصحة الأسبق: من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئي للحفاظ على الاقتصاد -
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل -
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لأول مرة بمستشفى القطيف.. 50 جراحة لإزالة المياه البيضاء بتقنية "الفاكو"

Print
دون أي تخدير سوى قطرات موضعية.. وأنهى قائمة انتظار طويلة

لأول مرة بمستشفى القطيف.. 50 جراحة لإزالة المياه البيضاء بتقنية

ضِمن المبادرات الخيرية لجراحات المياه البيضاء، والتي يقوم بها الدكتور جرمان بن معيض القحطاني أستاذ العيون في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل واستشاري طب وجراحة العيون في مستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر، بمختلف مناطق المملكة، تمكّن الدكتور القحطاني من إنهاء معاناة ٥٠ مريضًا مصابًا بالمياه البيضاء كانوا على قائمة انتظار طويلة في مستشفى القطيف المركزي.

وعلى الرغم من صعوبة المَهمة، أجرى الدكتور القحطاني جميع العمليات بواسطة التفتيت بالموجات الصوتية (الفاكو) والتي تُجرى لأول مرة في مستشفى القطيف المركزي، وكذلك لأول مرة تُجرى مثل هذه العمليات بالمستشفى دون أي تخدير سوى قطرات موضعية في العين.

وقام الدكتور القحطاني خلال تلك الفترة بتدريب الطاقم الفني على التعامل مع جهاز التفتيت أثناء إجراء العمليات، وبفضل الله تكللت جميع العمليات بالنجاح؛ برغم أن غالبية المرضى كانوا يعانون من وجود المياه البيضاء المكتملة.

واستخدم الدكتور القحطاني في مهمته أدواته الجراحية والتي تصاحبه في مبادراته؛ حيث إنه يمتلك شخصيًّا أدوات جراحية كاملة لإجراء عمليات التفتيت لستة مرضى متتابعين، وكذلك يمتلك قطعتين من المقبض الرئيسي لجهاز التفتيت (الفاكو).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

شبكة عيون الإخبارية