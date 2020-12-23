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المهيدب لخدمة المجتمع تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

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المهيدب لخدمة المجتمع تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة المهيدب لخدمة المجتمع تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
في دورتها الـ 5 شاركت فيها 15 منشأة تأهل منها 8 وفازت فيها منشأتان

المهيدب لخدمة المجتمع تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

فازت المهيدب لخدمة المجتمع بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن القطاع غير الربحي في الدورة الخامسة، التي شاركت فيها 15 منشأة؛ تأهل منها 8 وفازت فيها منشأتان؛ إحداهما المهيدب لخدمة المجتمع التي حازت المستوى البرونزي.

وتعتمد الجائزة على معايير التميز العالمية في تقييم أداء المنشآت، وفق مبادئ أساسية للتميّز، تتضمن: القيادة الإدارية، والتخطيط الإستراتيجي، والموارد البشرية، والموردون والشركاء، وإدارة العمليات، والتركيز على المستفيد، والتأثير على المجتمع، إضافة إلى نتائج الأعمال.

وتهدف الجائزة إلى رفع الوعي في مجال الجودة والتميز المؤسسي من خلال توفير هيكل متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين الأداء وإدارتها، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة على مستوى العالم.

وقالت سارة المهيدب الرئيس التنفيذي للمؤسسة: "نحن سعداء بحصولنا على الجائزة التي تتوج مجهودات فريق عملنا المستمرة لأن تكون المهيدب لخدمة المجتمع ضمن مصاف المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بتقديم برامج مسؤولية اجتماعية عالية الجودة".

وأضافت: تعد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي الجائزة الأم للتميز المؤسسي على مستوى المملكة العربية ولجميع القطاعات، ولذا حرصنا على المشاركة في الجائزة لتعكس بذلك اهتمامنا بجودة الخدمات التي نقدمها لمستفيدين.

يُذكر أن المهيدب لخدمة المجتمع، الذراع الاجتماعية لمجموعة المهيدب، حصلت على عدة جوائز واعتمادات مختلفة سابقاً في مجال التميز المؤسسي والجودة الإدارية والتطوع، إضافة إلى جائزة أفضل بيئة عمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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