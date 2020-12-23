أخبار عاجلة

توصيل الغاز الطبيعي لـ21 مخبزً بلديًا في طما بسوهاج -
بعد تعديله.. الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشرقية (صور) -
رئيس المحكمة الدستورية يلقي كلمة الافتتاح في مؤتمر الأعمال الختامية لدار الإفتاء.. غدًا -
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة" -
وزير التموين: ننتج 72 مليون رغيف خبز يوميا -
"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا -
أمين "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة -
مع تزايد إصابات "كورونا".. وزير الصحة الأسبق: من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئي للحفاظ على الاقتصاد -
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل -
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تكريمًا لجهودهم.. باريس تسرّع إجراءات منح الجنسية لـ"خط دفاعها الأول"

Print
تكريمًا لجهودهم.. باريس تسرّع إجراءات منح الجنسية لـ"خط دفاعها الأول" تكريمًا لجهودهم.. باريس تسرّع إجراءات منح الجنسية لـ"خط دفاعها الأول"
شيابا: "لقد بذل العمال الأجانب وقتهم من أجلنا وعلى القادة رد الجميل لهم"

تكريمًا لجهودهم.. باريس تسرّع إجراءات منح الجنسية لـ

أعلنت فرنسا أنها ستقوم بتسريع مئات طلبات الجنسية للأجانب الذين يعملون في خط الدفاع الأول تكريمًا لجهودهم في مكافحة كورونا.

وقالت مارلين شيابا وزيرة المواطنة الفرنسية: "لقد بذل العمال الأجانب وقتهم وعملوا من أجلنا جميعًا خلال أزمة كورونا، وعلى القيادة رد الجميل لهم".

ويُعد إجراء تسريع طلبات الجنسية خطوة فارقة في بلد يتبنى قواعد هجرة صارمة؛ نظرًا لأن طلبات الحصول على الجنسية تتأخر بسبب المعاملات والإجراءات، وقد تستغرق سنوات حتى تكتمل، كما أن هناك انخفاضًا في عدد طلبات التجنيس على مر السنين؛ وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وحصل حوالى 48 ألف شخص على الجنسية الفرنسية العام الماضي، وهذا أقل بنحو 18% من عام 2015؛ وفقًا لإحصاءات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وبدأت هذا الإجراء في سبتمبر عندما كانت فرنسا تستعد لموجة ثانية من الوباء. وأعلنت يوم أمس الثلاثاء أن نحو 700 أجنبي تعرضوا لعدوى بفيروس كورونا من خلال عملهم، وضعوا على مسار سريع للتجنيس.

وقالت السلطات: إن أكثر من 70 متقدمًا حصلوا على الجنسية منذ سبتمبر، و693 آخرون في المرحلة النهائية من العملية، ولم تعلن عن جنسيتهم.

وهناك عدة طرق للحصول على الجنسية في فرنسا، من خلال الزواج أو من خلال ولادة الطفل في فرنسا، أو من خلال التقدم بطلب للتجنيس، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون مقدم الطلب قد عاش في البلد لمدة خمس سنوات على الأقل، أو عامين للمهاجرين الحاصلين على شهادة في فرنسا ولديهم موارد ثابتة ويمكن اعتبارهم مندمجين في المجتمع الفرنسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية

تحطم مروحية شمالي باكستان والحكومة تعزو الحادث "لأسباب فنية"

تحطم مروحية شمالي باكستان والحكومة تعزو الحادث "لأسباب فنية"

الحكومة تنفي طرح سندات دولية في 2021 لتغطية عجز الموازنة العامة

الحكومة تنفي طرح سندات دولية في 2021 لتغطية عجز الموازنة العامة

الرئيس اليمني: أهم أولويات الحكومة الجديدة مواجهة التحديات الاقتصادية

الرئيس اليمني: أهم أولويات الحكومة الجديدة مواجهة التحديات الاقتصادية

شبكة عيون الإخبارية