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حدث في الهند.. استيقَظَ أثناء جنازته وذهب للمستشفى ثم توفي في اليوم التالي

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حدث في الهند.. استيقَظَ أثناء جنازته وذهب للمستشفى ثم توفي في اليوم التالي حدث في الهند.. استيقَظَ أثناء جنازته وذهب للمستشفى ثم توفي في اليوم التالي
البداية كانت بعد العثور عليه فاقدًا للوعي تحت شجرة في إحدى القرى المحلية

حدث في الهند.. استيقَظَ أثناء جنازته وذهب للمستشفى ثم توفي في اليوم التالي

ذكرت صحيفة "سمايام" الهندية، اليوم الأربعاء، أن أحد سكان الهند استعاد وعيه أثناء التحضير لدفنه.

ووقع الحادث في منطقة تشيتور. وعُثر على الرجل فاقدًا للوعي تحت شجرة في إحدى القرى المحلية. كان في هذه الحالة لمدة يومين.

ووفق ما نقله موقع "سبوتنيك" أبلغ السكان السلطات المحلية بهذا الأمر؛ فأتوا وفحصوا الرجل وأعلنوا وفاته، بحسب الصحيفة.

وتم التخطيط لدفن الرجل في ضواحي القرية. ومع ذلك، قبل دقائق من الدفن، استيقظ الرجل وجلس ثم أُخذ إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أفادت الصحيفة بأنه توفي في اليوم التالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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