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بأسلوب الخطف.. سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في البساتين

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بأسلوب الخطف.. سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في البساتين بأسلوب الخطف.. سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في البساتين

مصراوي Masrawy

11:20 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف بمنطقة البساتين بالقاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (عاطلَين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 سرقة بذات الأسلوب باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها مسكنهما.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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