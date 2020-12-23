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إزالة 11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال 24 ساعة بالمنوفية

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إزالة 11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال 24 ساعة بالمنوفية إزالة 11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال 24 ساعة بالمنوفية

مصراوي Masrawy

11:24 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

شنت مديرية الزراعة بالمنوفية، اليوم الأربعاء، حملة إزالات بنطاق مدن المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لـ 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بناحية سبك الأحد بمدينة أشمون.

وكذا جرى عمل إزالة فورية بقرية شنوان التابعة لشبين الكوم، لمبنى بدون ترخيص بمساحة 120 م2، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وقال المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه جرى إزالة 4 حالات تعدي ناحية شبرا وعرب الرمل بقويسنا بإجمالى مساحة 787 م2.

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