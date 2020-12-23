محافظ القليوبية يناقش استعدادات مواجهة الموجة الثانية من كورونا

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ناقش اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، خطة مديرية الصحة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد فوزي مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، ومديري مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي، وبنها التعليمي، والإسعاف وأمانة المجالس الطبية المتخصصة وجميع الفرق الطبية.

وأكد المحافظ أنه جرى وضع خطة صارمة وتفعيل خط ساخن بمديرية الصحة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا، والعمل على مدار الـ24 ساعة، وإعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة.

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن الاستعدادات للموجة الثانية أفضل بكثير مما كانت عليه في المرحلة السابقة، وأن الفريق الطبي أصبح لديه خبرة عالية في سرعة تشخيص المرض سواء بالأعراض الإكلينيكية أو التحاليل والأشعة، فضلًا عن الوصول لأفضل بروتوكول علاجي للتعامل مع المرض على حسب تصنيفه، ما أدى إلى خفض معدل الوفيات.

وأضاف مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، أنه يجري تشغيل المبنى القديم بمستشفى بنها التعليمي اليوم، في حين أن المبنى الجديد الخاص بالجراحات الحرجة والنادرة يجري تشغيله خلال الأيام القليلة القادمة.

ووجه محافظ القليوبية مدير المرور بضرورة سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

يشار إلى أنه جرى تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا وهي ١١٤ خط ساخن من التليفون الأرضي و٠١٣٣٢٢٢٩٧٩ (أرضي)، و٠١٥٥٥٥٧٣٠٤٠ – 01119992624 واتس آب و١٢٢٠٠٥٥٠٠٨ من التليفون المحمول.