"الدوسري" يحتكر الـ 4 الأولى بشوط جل الشقح و"العتيبي" يخطف مراكز الحمر

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وفقما أعلنت لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بعد استعراض الفرديات

احتكر المواطن هادي بن عبدالله بن عبدالهادي الدوسري، المراكز الأربعة الأولى في شوط جل الشقح بمهرجان الملك عبدالعزيز للابل، فيما خطف كذلك عبدالله بن محمد بن غازي العتيبي المراكز الأربعة الأولى في شوط جل الحمر.

وأعلنت -قبل قليل- لجان التحكيم النهائية بعد استعراض فرديات الشقح والحمر جل أمام منصة العرض والمدرجات، نتائج الشوطين حيث احتكر المواطن هادي الدوسري المراكز الأربعة الأولى في شوط جل الشقح وجاء في المركز الخامس المواطن رثوان بن بداح الدوسري.

وأظهرت نتائج التحكيم خطف المواطن عبدالله العتيبي المراكز الأربعة الأولى بالحمر، وجاء في المركز الخامس عبدالمحسن بن صالح الراجحي.