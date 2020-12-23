بكين: الطائرات الصينية والروسية التزمت بالقانون الدولي أثناء مشاركتها في برنامج تعاون سنوي

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بكين- (د ب أ):

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، أن الطائرات العسكرية الصينية والروسية التزمت بالقانون الدولي، خلال مشاركتها في برنامج تعاون سنوي، وذلك بعد أن أعربت كوريا الجنوبية عن قلقها بشأن دخول تلك الطائرات منطقة الدفاع الجوي التابعة لها.

وأضاف تشاو في بيان صدر في بكين أن البرنامج السنوي لا يستهدف طرفا ثالثا وأن جميع الدول تتمتع بالحرية فيما يتعلق بتحليق طائراتها، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت أربع طائرات مقاتلة و 15 مقاتلة روسية دخلت منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته القوات المسلحة الكورية الجنوبية.

وذكر بيان لهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن هذه المناورة يمكن أن تكون جزءًا من تدريب عسكري مشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية دعت الصين وروسيا إلى الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحادثة.

وفي يوليو 2019، أطلقت القوات المسلحة الكورية الجنوبية طلقات تحذيرية على مقاتلات روسية بعد دخولها المجال الجوي للبلاد .