أخبار عاجلة

توصيل الغاز الطبيعي لـ21 مخبزً بلديًا في طما بسوهاج -
بعد تعديله.. الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشرقية (صور) -
رئيس المحكمة الدستورية يلقي كلمة الافتتاح في مؤتمر الأعمال الختامية لدار الإفتاء.. غدًا -
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة" -
وزير التموين: ننتج 72 مليون رغيف خبز يوميا -
"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا -
أمين "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة -
مع تزايد إصابات "كورونا".. وزير الصحة الأسبق: من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئي للحفاظ على الاقتصاد -
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل -
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

17 يناير.. بدء تسليم قطع الأراضي "الأكثر تميزاً" و "بيت الوطن" بدمياط الجديدة

Print
17 يناير.. بدء تسليم قطع الأراضي "الأكثر تميزاً" و "بيت الوطن" بدمياط الجديدة 17 يناير.. بدء تسليم قطع الأراضي "الأكثر تميزاً" و "بيت الوطن" بدمياط الجديدة

مصراوي Masrawy

10:46 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كنب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 17/1/2021، وحتى يوم الخميس 4/2/2021، في تسليم قطع الأراضى السكنية "الأكثر تميزاً" و أراضى العاملين بالخارج المرحلة السابعة "بيت الوطن" بمنطقة بارك دمياط، بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى السكنية الأكثر تميزاً، القطع من 1 : 11، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 12 : 22، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع أرقام (23 – 31 – 33 – 34)، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 35 : 44، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 45 : 54، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 55 : 64، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 65 : 74، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 75 : 84، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 85 : 94، يوم الأحد 31/1/2021، والقطع من 95 : 101، ومن 103 : 105، يوم الإثنين 1/2/2021، والقطع من 106 : 115، يوم الثلاثاء 2/2/2021، وتخصيص يومى الأربعاء 3/2/2021، والخميس 4/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز "دمياط الجديدة"، أنه سيتم تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج المرحلة السابعة بيت الوطن، القطع من 1 : 11، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 12 : 21، يوم يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 22 : 31، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 32 : 41، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 42 : 51، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 52 : 61، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 62 : 71، يوم الثلاثاء 26/1/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 27/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

شبكة عيون الإخبارية