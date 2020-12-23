لعدم ارتداء الكمامة.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5934 سائق نقل جماعي

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار (فيروس كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5934 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتحرير 499 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

جارِ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.