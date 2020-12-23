أخبار عاجلة

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية -
بعد تصديق السيسي.. حقوق وواجبات المبحوثين وفق قانون البحوث الطبية الإكلينيكية -
وكيل صحة الوادي الجديد: الوزارة تدعم المحافظة بمشروعات جديدة -
إصابة أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية بكورونا -
الكويت: توفير لقاح كورونا من خلال شحنات شهرية طوال 2021 -
انطلاق حملة التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك في إسبانيا -
أنباء عن مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في قصف جوي شرق سوريا -
دبي تقلص الانفاق في 2021 بعد انكماش اقتصادها على خلفية كوفيد-19 -
أثارت الرأي العام.. الإمارات: منع النشر في "قضية الاغتصاب" -
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"البيئة": نسعى للشراكة مع اليونيدو لتحقيق كفاءة الطاقة والحفاظ على التنوع البيولوجي

Print
"البيئة": نسعى للشراكة مع اليونيدو لتحقيق كفاءة الطاقة والحفاظ على التنوع البيولوجي "البيئة": نسعى للشراكة مع اليونيدو لتحقيق كفاءة الطاقة والحفاظ على التنوع البيولوجي

مصراوي Masrawy

10:38 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمي الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لاستعراض المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية الشراكة مع "اليونيدو" في تنفيذ المشروعات التي تحقق كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، كما يتم التعاون لمراعاة دمج صون التنوع البيولوجي في الصناعة والتي تعد أحد محاور مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 والذي ترأسه حاليا.

وناقش الطرفان آليات تنفيذ مشروع جديد حول الاستدامة لربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي والمخلفات بمدينة الغردقة، والذي سيتم تمويله من قبل مرفق البيئة العالمي.

كما تناول الاجتماع المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال البرنامج القطري لليونيدو ويضم المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمة في مصر، حيث أوضحت الوزيرة أن المصرية بصدد توقيع اتفاق برنامج الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهناك مشروعات جاري التنسيق بشأنها من ضمنها الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، مشيرة إلى أن مصر تعد من الدول المستفيدة بتمويلات من صندوق المناخ الأخضر خاصة في مشروعات البيئة والطاقة.


كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

شبكة عيون الإخبارية