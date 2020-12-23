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اليوم.. وزير الأوقاف والشئون الدينية بالسودان يلتقي شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية

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اليوم.. وزير الأوقاف والشئون الدينية بالسودان يلتقي شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية اليوم.. وزير الأوقاف والشئون الدينية بالسودان يلتقي شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية

مصراوي Masrawy

10:29 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

يلتقي الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بالسودان، اليوم ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من علماء وأئمة دولة السودان الشقيقة.

ومن المقرر أن تعقب زيارة وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، لشيخ الأزهر الشريف، زيارة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بمقر دار الإفتاء.

ويتوجه وزير الأوقاف والشئون بالسودان، مساء الأربعاء، إلى مدينة الإسكندرية بصحبة عدد من أئمة السودان الدراسين بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات.

و زار أمس الثلاثاء، وزيرا الأوقاف المصري والسوداني، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عبد الرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، ومحمد إلياس محمد السفير السوداني بالقاهرة، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وسائر قيادات الكنيسة المصرية بأعياد الميلاد.

وأكدوا جميعا على أهمية العمل معا على ترسيخ أسس العيش المشترك والتحول بهذه الثقافة من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع لصالح الإنسانية جمعاء.

وكرم المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، ونادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد محمد خليفة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، أمس الثلاثاء.​

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