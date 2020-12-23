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البحرين تنفي أي علاقة بين وفاة مواطن بالتطعيم ضد كورونا

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البحرين تنفي أي علاقة بين وفاة مواطن بالتطعيم ضد كورونا البحرين تنفي أي علاقة بين وفاة مواطن بالتطعيم ضد كورونا

مصراوي Masrawy

10:36 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

المنامة- (أ ش أ):

نفت وزارة الصحة في مملكة البحرين أي علاقة بين وفاة مواطن يبلغ من العمر 53 عاماً بالتطعيم ضد المستجد، كما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة -في بيان،أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الأربعاء-أن سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة، أدت إلى تعطل المؤشرات الحيوية المؤدية إلى الوفاة ..لافتة الى أن ملف المتوفى الصحي، يشير إلى عدد من المراجعات الدورية بسبب أمراض القلب.

وحذرت وزارة الصحة البحرينية من تداول المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة والتشكيك بكفاءة الجهود المبذولة في القطاع الصحي بمملكة البحرين، والتي تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لأي مصادر هدفها تشتيت الرأي العام، خصوصاً فيما يؤثر على الجهود الوطنية الصحية خلال الوقت الحالي.

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مصراوي Masrawy

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