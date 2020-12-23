جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 195 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 18 مليونا و230 ألفا و242 حالة؛ وذلك عقب تسجيل 195 ألفا و33 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 322 ألفا و765 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 آلاف و401 حالة وفاة جديدة أمس الثلاثاء.

يشار إلى أنه تم توزيع ما لا يقل عن 4 ملايين و624 ألفا و325 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتم إعطاء ما لا يقل عن 614 ألفا و117 جرعة من اللقاح، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.