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جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 195 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

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جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 195 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 195 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

مصراوي Masrawy

10:32 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 18 مليونا و230 ألفا و242 حالة؛ وذلك عقب تسجيل 195 ألفا و33 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 322 ألفا و765 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 آلاف و401 حالة وفاة جديدة أمس الثلاثاء.

يشار إلى أنه تم توزيع ما لا يقل عن 4 ملايين و624 ألفا و325 جرعة لقاح ضد في الولايات المتحدة، وتم إعطاء ما لا يقل عن 614 ألفا و117 جرعة من اللقاح، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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مصراوي Masrawy

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