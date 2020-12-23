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مشهد صادم.. شاهد ما فعله تمساح عملاق برفيقه الأصغر

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المصور: حدث الأمر في دقيقة واحدة وأصابنا بالذهول

مشهد صادم.. شاهد ما فعله تمساح عملاق برفيقه الأصغر

حدثت هذه الواقعة الصادمة في دقيقة واحدة، والتقطها مصور هولندي كان يزور جنوب إفريقيا، حين ضرب عينيه المشهد المروع، تمساح عملاق يهاجم تمساحًا أصغر ويقتله ليتغذى عليه.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد التقط المصور الهولندي جان باتر، 69 عامًا، صورًا لا تصدق للواقعة في حديقة كروجر الوطنية، بجنوب إفريقيا.

وتظهر الصور تمساحًا عملاقًا يبلغ وزنه أكثر من نصف طن، يزحف نحو تمساح أصغر كان راقدًا على حافة ، وفجأة انقض التمساح الأكبر، وقبض بفكيه القويين على رقبة رفيقه الأصغر، وهي القبضة القاتلة؛ حيث يبلغ طول ناب التمساح حوالى 12 سم، ولم يترك التمساح ضحيته، بل هبط به تحت الماء لقتله والتهامه.

ويعلق باتر قائلًا: ذهلنا لمشهد التمساح وهو يقتل تمساحًا آخر، لقد تم الأمر في دقيقة واحدة؛ لكنها كانت لحظة صادمة.

مشهد صادم.. شاهد ما فعله تمساح عملاق برفيقه الأصغر

مشهد صادم.. شاهد ما فعله تمساح عملاق برفيقه الأصغر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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