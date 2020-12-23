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شاهد من المدينة.. نقل أشجار مُعمّرة من نطاق المشاريع إلى مواقع حيوية جديدة

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أمانة المنطقة: للحفاظ على المقومات الطبيعية ودعم خطة تحقيق التوازن البيئي

شاهد من المدينة.. نقل أشجار مُعمّرة من نطاق المشاريع إلى مواقع حيوية جديدة

قالت أمانة منطقة المدينة المنوّرة، اليوم، إنها بدأت بنقل الأشجار البرّية المُعمّرة التي تقع ضمن نطاق المشاريع التنموية إلى مواقع حيوية جديدة.

وفي تغريدة على حسابها بتويتر، قالت الأمانة موضحة: بهدف الحفاظ على المقومات الطبيعية.. تشرع #أمانة_المدينة في نقل الأشجار البرّية المُعمّرة التي تقع ضمن نطاق المشاريع التنموية إلى مواقع حيوية جديدة حتى تتم الاستفادة منها وتدعم خطة تحقيق التوازن البيئي بـ #المدينة_المنوّرة.

شاهد من المدينة.. نقل أشجار مُعمّرة من نطاق المشاريع إلى مواقع حيوية جديدة

شاهد من المدينة.. نقل أشجار مُعمّرة من نطاق المشاريع إلى مواقع حيوية جديدة

أمانة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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