جاكم البرد بدون مقدمات.. الجهني: حالة ممطرة مصحوبة بموجة باردة في عدة مناطق

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قال: درجات الحرارة على المنطقة الوسطى عامة والرياض ما بين 3 - 5 درجات

أكد الخبير المناخي وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، الدكتور زياد الجهني؛ أن الحالة الممطرة وسط المنطقة الغربية، وما بين ينبع وشمال جدة، ستشمل حائل والمدينة المنوّرة وغرب القصيم، بشكل متفاوت، وستكون مصحوبة بموجة باردة.

وأضاف الجهني؛ في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، تحت عنوان "جاكم البرد بدون مقدمات"، أن الحالة قد تصل معها درجات الحرارة على المنطقة الوسطى عامة والرياض ما بين 3 - 5 درجات، ودرجة واحدة على أجزاءٍ كبيرة من مناطق شمال المملكة خلال نهاية الأسبوع الحالي وبداية المقبل.حالة الطقس الأرصاد