أخبار عاجلة

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية -
بعد تصديق السيسي.. حقوق وواجبات المبحوثين وفق قانون البحوث الطبية الإكلينيكية -
وكيل صحة الوادي الجديد: الوزارة تدعم المحافظة بمشروعات جديدة -
إصابة أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية بكورونا -
الكويت: توفير لقاح كورونا من خلال شحنات شهرية طوال 2021 -
انطلاق حملة التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك في إسبانيا -
أنباء عن مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في قصف جوي شرق سوريا -
دبي تقلص الانفاق في 2021 بعد انكماش اقتصادها على خلفية كوفيد-19 -
أثارت الرأي العام.. الإمارات: منع النشر في "قضية الاغتصاب" -
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جاكم البرد بدون مقدمات.. الجهني: حالة ممطرة مصحوبة بموجة باردة في عدة مناطق

Print
جاكم البرد بدون مقدمات.. الجهني: حالة ممطرة مصحوبة بموجة باردة في عدة مناطق جاكم البرد بدون مقدمات.. الجهني: حالة ممطرة مصحوبة بموجة باردة في عدة مناطق
قال: درجات الحرارة على المنطقة الوسطى عامة والرياض ما بين 3 - 5 درجات

جاكم البرد بدون مقدمات.. الجهني: حالة ممطرة مصحوبة بموجة باردة في عدة مناطق

أكد الخبير المناخي وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، الدكتور زياد الجهني؛ أن الحالة الممطرة وسط المنطقة الغربية، وما بين ينبع وشمال جدة، ستشمل حائل والمدينة المنوّرة وغرب القصيم، بشكل متفاوت، وستكون مصحوبة بموجة باردة.

وأضاف الجهني؛ في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، تحت عنوان "جاكم البرد بدون مقدمات"، أن الحالة قد تصل معها درجات الحرارة على المنطقة الوسطى عامة والرياض ما بين 3 - 5 درجات، ودرجة واحدة على أجزاءٍ كبيرة من مناطق شمال المملكة خلال نهاية الأسبوع الحالي وبداية المقبل.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة

"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها

"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها

الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة

الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة

شبكة عيون الإخبارية