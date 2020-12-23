بالصور.. بدء التصويت في استفتاء محامين أسيوط على الدمج

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أسيوطـ محمود عجمي:

انطلق صباح اليوم الأربعاء، التصويت في الجمعية العمومية لنقابتي المحامين الفرعية شمال وجنوب بأسيوط، على دمج وتوحيد النقابتين.

وأعلنت اللجنة المشرفة على استفتاء محامين أسيوط لدمج نقابتي "شمال وجنوب"، برئاسة مجدي سخي، وكيل النقابة العامة، عن مقار إبداء الرأي للجمعية العمومية، وهي مقر نقابة المحامين بأسيوط يضم لجنة مركز أسيوط وقسم أول وثان أسيوط والفتح وأبنوب واللجنة المجمعة (تضم شمال وجنوب أسيوط)، ونادي النقابة بمركز ديروط ويضم ديروط ومنفلوط والقوصية، ونادي النقابة بمركز أبو تيج ويضم أبو تيج وصدفا والبداري وساحل سليم والغنايم.

وأكد "سخي" توفير وسائل نقل أمام المحاكم الجزئية بالنقابتين لنقل الزملاء إلى مقرات التصويت، كما جرى إعداد صندوق كجمعية عمومية مجمعة يضم النقابتين بمقر نقابة أسيوط، ليتمكن غير المتواجدين بالقرب من مقراتهم الأصلية من الإدلاء بأصواتهم، على أن يجري الاستعلام عن الاسم من لجنته الأصلية للتأكد من عدم التصويت بها.

وأشار سخى، إلى فتح لجان التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة والتباعد والانصراف بعد التصويت منعًا للزحام.