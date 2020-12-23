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استعداداً للتأمين الصحي الشامل.. ضخ 10 مليارات جنيه في القطاع الصحي بالأقصر

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استعداداً للتأمين الصحي الشامل.. ضخ 10 مليارات جنيه في القطاع الصحي بالأقصر استعداداً للتأمين الصحي الشامل.. ضخ 10 مليارات جنيه في القطاع الصحي بالأقصر

مصراوي Masrawy

10:26 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الأقصر- محمد محروس:

أوشكت محافظة الأقصر بالتنسيق مع وزارة الصحة على الانتهاء من استعداداتها لبدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، كثاني محافظة تطبق فيها المنظومة بعد بورسعيد.

وقال محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، إن وزارة الصحة انتهت خلال العام 2020 من تطوير 7 مستشفيات و59 وحدة صحية بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، في إطار استعداد دخول المحافظة في مشروع التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الأولي، والذي سيبدأ تطبيقه في الأقصر مع بداية العام الجديد.

وأضاف محافظ الأقصر، أن الدولة ضخت في القطاع الصحي بمحافظة الأقصر خلال الفترة ما بين عام 2014 حتى عام 2019 نحو 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ضخ 10 مليار جنيه لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، ليكون إجمالي ما أنفقته الدولة على القطاع الصحي بالمحافظة منذ عام 2014 وحتى الآن نحو 14 مليار جنيه.

وأوضح محافظ الأقصر أن نحو مليون شخص من سكان المحافظة سجلوا في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن ليستفيدوا من خدماته فور بدء تشغيله.

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