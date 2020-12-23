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بالصور.. حملة لضبط وصلات المياه المخالفة بدمياط الجديدة

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بالصور.. حملة لضبط وصلات المياه المخالفة بدمياط الجديدة بالصور.. حملة لضبط وصلات المياه المخالفة بدمياط الجديدة

مصراوي Masrawy

10:01 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

دمياط- محمد إبراهيم:

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه وجه بشن حملة مكبرة بمعرفة الإدارات المعنية بالجهاز، أسفرت عن ضبط عدد كبير من وصلات المياه المخالفة، ووصلات الصرف الصحي غير المقننة.

وأوضح رئيس جهاز دمياط الجديدة، اليوم الأربعاء، أن الحملة تضمنت الحي الرابع والمنطقة المركزية، والمنطقة الصناعية، وتحصيل بعض المستحقات المالية للجهاز لدى العملاء.

وأضاف أن الجهاز منح مهلة للمصانع أصحاب المديونيات العالية للسداد، تمهيدًا لرفع العدادات وفصل المياه في حالة عدم الالتزام.

شارك في الحملة لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز وشرطة التعمير، المنوط بها المرور على جميع الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط وصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة، والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، ما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب على كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة.

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