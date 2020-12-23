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وزير الشباب يستقبل بعثة الجودو بالمطار بعد حصولها على البطولة الأفريقية

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وزير الشباب يستقبل بعثة الجودو بالمطار بعد حصولها على البطولة الأفريقية وزير الشباب يستقبل بعثة الجودو بالمطار بعد حصولها على البطولة الأفريقية

مصراوي Masrawy

10:13 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة الوطني للجودو، قادمة من مدغشقر، حيث حققت لقب البطولة الإفريقية رقم 41، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استقبال البعثة في مطار القاهرة، بالورود وسط أجواء احتفالية نظمتها شركة ميناء القاهرة الجوي، تحت اشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالشركة.

وحصل المنتخب الوطني للجودو على لقب البطولة برصيد 9 ميداليات متنوعة ، بواقع 5 ذهبيات ، وفضيتين ، وبرونزيتين ، فى إنجاز تاريخى للعبة لم يحدث من قبل، وأحرز الميداليات الذهبية رمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جرام ، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، ومحمد محي الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما ، أما الفضيتان فحققها كل من محمد على عبد العال وزن 81 كيلو جراما ، وأحمد على وزن 66 كيلو جراما ، وفاز بالبرونزيتين على حازم وزن 100 كيلو جرام ، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام .

شارك فى البطولة 33 دولة إفريقية ، وضمت بعثة منتخبنا الوطنى 14 فردا ، برئاسة فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ، ومعه كل من ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين ، ومحمد الهجري حكما دوليا مرافقا ، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية ، بالإضافة إلى تسعة لاعبين هم محمد عبد الموجود ، وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال ، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر ، وعلى حازم وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام.

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