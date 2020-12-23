أخبار عاجلة

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية -
بعد تصديق السيسي.. حقوق وواجبات المبحوثين وفق قانون البحوث الطبية الإكلينيكية -
وكيل صحة الوادي الجديد: الوزارة تدعم المحافظة بمشروعات جديدة -
إصابة أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية بكورونا -
الكويت: توفير لقاح كورونا من خلال شحنات شهرية طوال 2021 -
انطلاق حملة التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك في إسبانيا -
أنباء عن مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في قصف جوي شرق سوريا -
دبي تقلص الانفاق في 2021 بعد انكماش اقتصادها على خلفية كوفيد-19 -
أثارت الرأي العام.. الإمارات: منع النشر في "قضية الاغتصاب" -
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"يهمنا تعرف".. حملة لمنظومة الشفاء المتكاملة أطلقها التجمع الصحي الأول في الرياض

Print
"يهمنا تعرف".. حملة لمنظومة الشفاء المتكاملة أطلقها التجمع الصحي الأول في الرياض "يهمنا تعرف".. حملة لمنظومة الشفاء المتكاملة أطلقها التجمع الصحي الأول في الرياض
تهدف إلى توعية جميع أفراد المجتمع بالخدمات المقدمة في المراكز الصحية الأولية

أطلق التجمع الصحي الأول في الرياض، الحملة التوعوية والتثقيفية لمنظومة الشفاء المتكاملة تحت عنوان #يهمنا_تعرف، التي تهدف إلى توعية جميع أفراد المجتمع بالخدمات المقدمة في المراكز الصحية الأولية، التي تستقبل الحالات غير الطارئة دون الحاجة إلى التوجه لأقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات، وكذلك توضيح التدرج لإحالة المرضى من المراكز الصحية إلى المستشفيات الرئيسة.

يُذكر أن مراكز منظومة الشفاء المتكاملة تضم مراكز: الشفا 1، والشفا 2، وبدر 1، وبدر 2، وبدر 3، والفواز والحزم، وكذلك مجمع الأسنان، وتتوافر فيها مجموعة من العيادات الاستشارية والمتخصصة، إضافة إلى عيادة فحص ما قبل الزواج وعيادة المشورة وفحص العمالة وعيادة تطمن والمخصصة في مركز بدر الثاني لمدة 24 ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة

"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها

"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها

الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة

الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة

شبكة عيون الإخبارية