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دبي: بدء حملة تطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكورونا

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دبي: بدء حملة تطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكورونا دبي: بدء حملة تطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

10:04 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

وكالات:

قالت حكومة إمارة دبي إنها ستبدأ حملة تطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" مجانا اليوم الأربعاء، لتنضم بذلك إلى التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تستخدم هذا اللقاح ضد المستجد، وفق ما نقلته وكالة رويترز .

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طرحت الإمارات والبحرين في وقت سابق من هذا الشهر لقاحا طورته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية (سينوفارم).

وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي في بيان على "تويتر" أمس الثلاثاء "حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد-19 بلقاح "فايزر" في دبي اعتبارا من يوم الأربعاء".

وكانت الإمارات أول دولة تطرح اللقاح الصيني لسكانها، وقالت في وقت سابق من هذا الشهر إن فعاليته 86 بالمئة، مستندة إلى تحليل مؤقت للتجارب السريرية في المراحل المتأخرة.

وسجلت الإمارات 195878 إصابة بفيروس كورونا و642 وفاة حتى الآن.

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