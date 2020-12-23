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وسائل إعلام: تونس والجزائر لم تسمحا بمرور أول رحلة إسرائيلية للمغرب عبر أجوائهما

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وسائل إعلام: تونس والجزائر لم تسمحا بمرور أول رحلة إسرائيلية للمغرب عبر أجوائهما وسائل إعلام: تونس والجزائر لم تسمحا بمرور أول رحلة إسرائيلية للمغرب عبر أجوائهما

مصراوي Masrawy

10:03 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

وكالات:

قالت وسائل إعلام إن تونس والجزائر لم تسمحا للرحلة القادمة من تل أبيب إلى مدينة الرباط المغربية، بالمرور عبر أجوائهما، ما أجبرها على اتخاذ مسار غير مباشر عبر أوروبا.

وقالت نسمة التونسية، إن الرحلة اتخذت مسارا شماليا يمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر المجال الجوي اليوناني، ثم الإيطالي ومنه إلى الإسباني، وأخيرا إلى العاصمة المغربية، نظرا لإغلاق تونس والجزائر أجواءهما أمام الطيران الإسرائيلي.

وذكر موقع "النهار أونلاين" الجزائري أن "جهات حاقدة ومضللة، نشرت أخبارا كاذبة عن مرور الطائرة الصهيونية عبر الأجواء الجزائرية"، في إشارة إلى عدم مرور الرحلة عبر أجواء الجزائر.

من جهة أخرى، قالت جريدة "الصحيفة" الإلكترونية المغربية إن "الرحلة بين تل أبيب والرباط تجنبت دخول أجواء دول شمال إفريقيا".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجزائر وتونس على هذه الأنباء، إلا أن الخارجية التونسية أكدت في بيان أن كل "ما يروج من شائعات عن عزم تونس على تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن هذا الموقف "لن يتأثر بالتغيرات الدولية".

وكانت هذه أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، وانطلقت من مطار بن غوريون في تل أبيب متوجهة إلى الرباط، وعلى متنها وفد إسرائيلي-أمريكي يترأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر.

وتأتي عقب الاتفاق الأخير بين إسرائيل والمغرب، وبوساطة أمريكية، لتطبيع العلاقات، لتصبح الرباط رابع دولة عربية تعلن هذا العام تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.

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