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وزير الصحة الكويتي: غدا.. بدء حملة التطعيم ضد كورونا

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وزير الصحة الكويتي: غدا.. بدء حملة التطعيم ضد كورونا وزير الصحة الكويتي: غدا.. بدء حملة التطعيم ضد كورونا

مصراوي Masrawy

09:55 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الكويت – (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، بدء حملة التطعيم ضد المستجد (كوفيد 19) غدا الخميس مشيرا إلى أن الحملة ستستمر لمدة عام كامل، حتى يتم تطعيم غالبية سكان الكويت.

وأوضح الشيخ باسل الصباح - في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، أثناء تفقده مركز التطعيم بمنطقة مشرف - أن المرحلة الأولى للتطعيم، ستشمل العاملين بالصفوف الأمامية، وكبار السن، ومن ثم الفئات الأخرى، لافتا إلى أن الدفعات الأخرى من التطعيم ستصل شهريا.

وكانت الشحنة الأولى من لقاح شركتي (فايزر - بيونتيك) الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد وصلت إلى الكويت فجر اليوم؛ حيث تم نقلها مباشرة إلى مخازن وزارة الصحة الكويتية بمنطقة مشرف، تمهيدا لبدء حملة التطعيم، التي سجل بها 73 ألفا و700 شخص حتى الآن في الكويت.

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مصراوي Masrawy

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