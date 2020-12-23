الأمين العام للناتو: تسليح الطائرات المسيرة يمكن أن يحمي أرواح الجنود الألمان

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بروكسل- (د ب أ):

علق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، على النزاع الألماني حول تسليح طائرات مسيرة ألمانية.

وقال ستولتنبرج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "يمكن لهذه الطائرات المسيرة أن تدعم قواتنا في الموقع، وتقلل على سبيل المثال عدد الطيارين الذين نعرضهم للخطر"، مشيرا إلى أن الحلفاء في العراق وسورية استخدموا مؤخرا طائرات مسيرة مزودة بأسلحة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي الوحشي، موضحا أن الأمر الرئيسي هنا هو حماية أرواح الجنود.

ويدور جدل في ألمانيا حاليا حول ما إذا كان يجب تسليح طائرات مسيرة جديدة من طراز "هيرون تي بي". وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، نوربرت فالتر-بوريانس وزعيم المجموعة البرلمانية رولف موتسنيش مؤخرا عن الحاجة إلى مزيد من المناقشة وتعليق تسليح الطائرات المسيرة في الوقت الحالي - على الرغم من أن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، المنتمي إلى نفس الحزب، أعلن تأييده لتسليح الطائرات المسيرة. وتسبب الإرجاء المتكرر للقرار في غضب الشريك في الائتلاف الحاكم، التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، كما أثار استياء حلفاء الناتو.

ويجادل معارضو الطائرات المسيرة القتالية بأن الرادع عن استخدام الأسلحة سيكون في هذه الحالة أقل مقارنة بالطائرات المقاتلة المأهولة، لأن قائد الطائرة المسيرة لن يعرض نفسه للخطر. وحتى الآن، استخدم الجيش الألماني الطائرات المسيرة لأغراض الاستطلاع فقط في أفغانستان ومالي على سبيل المثال.

وأشار ستولتنبرج إلى أن الطائرات المسلحة المسيرة تُستخدم في نزاعات منذ عقود، وقال: "من المهم أنه عندما نستخدم طائرات مسلحة بدون طيار أن يحدث ذلك في إطار قواعد صارمة ووفقا للقانون الدولي"، موضحا أن المستخدمين هم المسؤولون عن ضمان ذلك دائما وليس الأسلحة أو أجهزة الكمبيوتر، مشيرا في المقابل إلى أن القرار الخاص بشأن تسليح الطائرات الألمانية المسيرة هو بالطبع مسألة تخص السياسة الألمانية.