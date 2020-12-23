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استئناف حركة نقل المسافرين في مرفأ كاليه الفرنسي

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استئناف حركة نقل المسافرين في مرفأ كاليه الفرنسي استئناف حركة نقل المسافرين في مرفأ كاليه الفرنسي

مصراوي Masrawy

09:54 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

باريس- (أ ف ب):

للمرة الأولى منذ الأحد، وصلت ليل الثلاثاء الأربعاء سيارات تقل مسافرين إلى مرفأ كاليه الفرنسي من دوفر في بريطانيا بعد إعادة فتح حركة المرور المغادرة مع ركاب في المملكة المتحدة، حسبما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

وعند الساعة 03,30 خرجت شاحنة صغيرة من العبارة "كوت دي فلاندر" التابعة لشركة "دي اف دي اس" وكانت أول سفينة تغادر دوفر بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء. وقد أقلت أيضا عددا من الحاويات بلا مرافقة.

وقال مصدر ملاحي أن نحو عشر آليات سياحية نزلت من العبارة "سبيريت اوف فرانس" التابعة لشركة "بي اند أو" التي وصلت عند الساعة الرابعة إلى كاليه.

وقال مصدر في إدارة مرفأ كاليه لفرانس برس مساء الثلاثاء أن حركة المرور في الاتجاه الآخر لن تتكثف قبل ظهر الثلاثاء على الأرجح.

وكانت فرنسا سمحت مساء الثلاثاء بعودة بعض المسافرين من بريطانيا شرط أن يقدموا نتائج فحوص أجريت قبل 72 ساعة على الأكثر وتثبت عدم إصابتهم بكوفيد-19 او بالفيروس الناجم عن طفرة فيه.

ودفع الإعلان عن هذا التحول في الفيروس دول عدة بينها فرنسا إلى تعليق حركة مرور الأشخاص القادمين من بريطانيا منذ منتصف ليل الأحد.

وأدى هذا الإغلاق إلى اشتداد ازدحام الشاحنات في دوفر حيث يتوقف نحو ثلاثة آلاف منها. ونتيجة لذلك قررت شركات نقل عديدة تعليق شحن بضائعها.

وتوصلت لندن وباريس الثلاثاء إلى اتفاق لإنهاء الأزمة من خلال السماح لسائقي الشاحنات العالقين في المملكة المتحدة بدخول فرنسا بعد إجراء فحص كوفيد-19.

وأعلن ميناء دوفر بعد ذلك استئناف حركة النقل عند الساعة23,00 ت غ، لتجنب خطر حدوث نقص في الإمدادات.

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