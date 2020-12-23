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يرفض خطة الكونجرس للإنعاش الاقتصادي ويطالب بتعديلات

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ترامب يرفض خطة الكونجرس للإنعاش الاقتصادي ويطالب بتعديلات يرفض خطة الكونجرس للإنعاش الاقتصادي ويطالب بتعديلات

مصراوي Masrawy

09:52 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

واشنطن- (أ ف ب):

رفض الرئيس الأمريكي دونالد مساء الثلاثاء حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونجرس ووصفها بأنها "عار"، داعيا خصوصا إلى زيادة قيمة الشيكات المخصصة للعائلات.

وقال ترامب في عبر تويتر "أدعو الكونجرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، ورفع مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى ألفين أو أربعة آلاف دولار للزوجين".

وأضاف "أدعو الكونجرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا أيضا".

كان المشرعون الأمريكيون صادقوا الاثنين على خطة لدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء كوفيد-19، قيمتها 900 مليار دولار واعتُبرت ضرورية جداً لإعادة تحريك عجلة أكبر في العالم، لكنّ هذه الخطة لا يمكنها أن تدخل حيز التنفيذ بدون توقيع الرئيس.

ودخل أكبر اقتصاد في العالم في ركود اقتصادي عميق في الربيع، هو الأسوأ منذ الركود المسجّل في ثلاثينات القرن الماضي، بسبب توقف الأنشطة لاحتواء الوباء الذي تسبب ببطالة واسعة النطاق.

واستأنف الوباء تفشيه في الخريف، متسبباً بوقف التوظيف والنشاط اللذين بدآ في الصيف.

وطلب ترامب أن يرسل إليه اقتراح قانون معدل "مناسب" وإلا سيكون على "الإدارة المقبلة" تبني خطة الإنعاش. واضاف الملياردير الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بفوز خصمه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الأخيرة، أن "هذه الإدارة قد تكون أنا".

وتابع "هذا عار فعلا"، مع أن البيت الأبيض شارك في المفاوضات على النص عن طريق وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

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