أخبار عاجلة

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية -
بعد تصديق السيسي.. حقوق وواجبات المبحوثين وفق قانون البحوث الطبية الإكلينيكية -
وكيل صحة الوادي الجديد: الوزارة تدعم المحافظة بمشروعات جديدة -
إصابة أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية بكورونا -
الكويت: توفير لقاح كورونا من خلال شحنات شهرية طوال 2021 -
انطلاق حملة التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك في إسبانيا -
أنباء عن مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في قصف جوي شرق سوريا -
دبي تقلص الانفاق في 2021 بعد انكماش اقتصادها على خلفية كوفيد-19 -
أثارت الرأي العام.. الإمارات: منع النشر في "قضية الاغتصاب" -
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سلالة الجديدة: اتفاق بريطاني فرنسي يسمح باستئناف السفر

Print
سلالة فيروس كورونا الجديدة: اتفاق بريطاني فرنسي يسمح باستئناف السفر سلالة الجديدة: اتفاق بريطاني فرنسي يسمح باستئناف السفر

مصراوي Masrawy

09:51 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

لندن- (بي بي سي):

قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الفرنسية بشأن حدود المملكة المتحدة، بعد إغلاقها وسط مخاوف بشأن السلالة الجديدة من المستجد.

ووعد بمزيد من التفاصيل حول الشاحنات في وقت لاحق، لكنه طلب عدم توجه الشاحنات إلى مقاطعة كنت حيث تقطعت السبل بنحو 2850 شاحنة.

في غضون ذلك، قالت السلطات الفرنسية إن بعض الرحلات ستستأنف يوم الأربعاء.

وسيكون المقيمون والمواطنون من بين الذين يُسمح لهم بالعودة إذا خضعوا لاختبار سلبي لفيروس كورونا.

وغرد شابس: "حصل تقدم جيد اليوم واتفاق مع الحكومة الفرنسية بشأن الحدود. سنقدم تفاصيل أخرى بشأن الشاحنات في وقت، ولكن لا يزال يتعين على شركات النقل عدم السفر إلى كنت هذا المساء".

وسيسمح للسفر للمواطنين الفرنسيين ومواطني الاتحاد الأوروبي والأشخاص المقيمين في فرنسا.

وسيكون السفر متاحا أيضا للأشخاص الذين يقومون برحلات ضرورية، ومن بينهم موظفو القطاع الطبي ممن يشاركون في مواجهة الوباء، والعاملون في قطاع النقل الدولي للبضائع وطواقم قوارب الصيد وسائقو الحافلات أو القطارات.

ولكن يتعين على هؤلاء الحصول على نتيجة اختبار سلبية قبل أقل من 72 ساعة من المغادرة.

وقال وزير النقل الفرنسي جان باتيست دجباري إن "الرعايا الفرنسيين والأشخاص الذين يعيشون في فرنسا والذين لديهم سبب مشروع يجب أن يخضعوا لاختبار سلبي".

ويأتي إعلان السلطات الفرنسية بعدما حثت مفوضية الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على إلغاء حظر السفر لتجنب تعطيل سلسلة الإمدادات.

وحظرت أكثر من 50 دولة وصول الوافدين من المملكة المتحدة بعد مخاوف واسعة النطاق بشأن انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

شبكة عيون الإخبارية