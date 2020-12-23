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المبعوث النووي الكوري الجنوبي الجديد يجري محادثات مع نظيره الياباني بشأن

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المبعوث النووي الكوري الجنوبي الجديد يجري محادثات مع نظيره الياباني بشأن كوريا الشمالية المبعوث النووي الكوري الجنوبي الجديد يجري محادثات مع نظيره الياباني بشأن

مصراوي Masrawy

09:50 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

سول- (د ب أ):

أجرى كبير المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية محادثات هاتفية مع نظيره الياباني بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية في سول اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم أن الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، نوه كيو دوك، أجرى محادثات مع المدير العام الجديد لشؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية، تاكيهيرو فوناكوشي.

وكان فوناكوشي، الذي يشرف أيضا على الدبلوماسية المتعلقة بالقضية النووية الكورية الشمالية، تولى المنصب اعتبارا من الثاني من ديسمبر الجاري.

وتبادل الجانبان تقييم الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، وتبادلا وجهات النظر حول التعاون الثنائي والثلاثي مع الولايات المتحدة بشأن المضي قدما في سبيل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، وإحلال السلام الدائم.

واتفق المسؤولان على استمرار التواصل والتعاون الوثيق بينهما بشأن القضايا الكورية الشمالية.

وكان نوه أجرى اتصالا هاتفيا أمس الثلاثاء مع نظيره الأمريكي، ستيفن بيجون، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الخارجية، حيث أكد الحليفان مجددا إصرارهما على التشاور بشأن السياسات المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.

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