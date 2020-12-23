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بعد تصديق السيسي.. حقوق وواجبات المبحوثين وفق قانون البحوث الطبية الإكلينيكية
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
وكيل صحة الوادي الجديد: الوزارة تدعم المحافظة بمشروعات جديدة
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
إصابة أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية بكورونا
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
الكويت: توفير لقاح كورونا من خلال شحنات شهرية طوال 2021
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
انطلاق حملة التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك في إسبانيا
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
أنباء عن مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في قصف جوي شرق سوريا
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
دبي تقلص الانفاق في 2021 بعد انكماش اقتصادها على خلفية كوفيد-19
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
أثارت الرأي العام.. الإمارات: منع النشر في "قضية الاغتصاب"
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:08 مساءً
رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:06 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
والدة حمو بيكا توجه رسالة خاصة للفنان هاني شاكر بعد ان استجاب لدموعها بسبب أزمته مع بيكا
مصر
Al Nahar TV
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 10:03 صباحاً
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