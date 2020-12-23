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بعد تصديق السيسي.. حقوق وواجبات المبحوثين وفق قانون البحوث الطبية الإكلينيكية
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
وكيل صحة الوادي الجديد: الوزارة تدعم المحافظة بمشروعات جديدة
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
إصابة أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية بكورونا
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
الكويت: توفير لقاح كورونا من خلال شحنات شهرية طوال 2021
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
انطلاق حملة التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك في إسبانيا
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
أنباء عن مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في قصف جوي شرق سوريا
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
دبي تقلص الانفاق في 2021 بعد انكماش اقتصادها على خلفية كوفيد-19
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
أثارت الرأي العام.. الإمارات: منع النشر في "قضية الاغتصاب"
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:23 مساءً
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:08 مساءً
رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:06 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
بتوقيت مصر : تستعد الحكومة المصرية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
أخبار العالم
BBC News عربي
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 10:02 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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