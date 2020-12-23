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وزارة العدل: لا صحة لفرض رسوم على تحديث الصكوك العقارية

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وزارة العدل: لا صحة لفرض رسوم على تحديث الصكوك العقارية وزارة العدل: لا صحة لفرض رسوم على تحديث الصكوك العقارية
عملية التحديث إلكترونية عبر بوابة ناجز

وزارة العدل: لا صحة لفرض رسوم على تحديث الصكوك العقارية

أوضحت وزارة العدل أنه لا صحة لما يُتداول من فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك.

وأكدت أهمية إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات؛ للتمكن من التحقق من الصك أو الاستعلام عن حالته وعن بياناته بشكل إلكتروني.

وأبانت أن عملية تحديث الصكوك تكون ابتداءً بتقديم طلب من المستفيد للتحديث من خلال بوابة "ناجز" ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين بيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة من الصك.

وأضافت أنه يتم التحقق من توفر المعلومات الأساسية للصك العقاري، وموافقته للمواصفات المعتمدة، ثم رقمنة الصك العقاري وإصدار صك جديد بشكل إلكتروني، ويتم إشعار المستفيد بتحديث الصك مع بياناته الأساسية، ويزود المستفيد بنسخة من الصك المحدث إلكترونيًّا.وزارة العدل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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