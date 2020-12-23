أخبار عاجلة

بعد تصديق السيسي.. حقوق وواجبات المبحوثين وفق قانون البحوث الطبية الإكلينيكية -
وكيل صحة الوادي الجديد: الوزارة تدعم المحافظة بمشروعات جديدة -
إصابة أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية بكورونا -
الكويت: توفير لقاح كورونا من خلال شحنات شهرية طوال 2021 -
انطلاق حملة التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك في إسبانيا -
أنباء عن مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في قصف جوي شرق سوريا -
دبي تقلص الانفاق في 2021 بعد انكماش اقتصادها على خلفية كوفيد-19 -
أثارت الرأي العام.. الإمارات: منع النشر في "قضية الاغتصاب" -
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في دمياط

Print
بالصور.. تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في دمياط بالصور.. تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في دمياط

مصراوي Masrawy

09:53 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

دمياط- محمد إبراهيم:

قاد مسئولو الوحدة المحلية بمدينة دمياط بمحافظة دمياط، حملة لإغلاق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية، بقطاع جنوب المدينة، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة.

وعقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق اجتماعًا طارئًا، وأصدرت حزمة من التوجيهات التي جاء من بينها تكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لما تمثله من عبء على كاهل أولياء الأمور فضلًا عن خطورتها على سلامة الطلاب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

شبكة عيون الإخبارية