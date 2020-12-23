بالصور.. تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

قاد مسئولو الوحدة المحلية بمدينة دمياط بمحافظة دمياط، حملة لإغلاق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية، بقطاع جنوب المدينة، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة.

وعقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق اجتماعًا طارئًا، وأصدرت حزمة من التوجيهات التي جاء من بينها تكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لما تمثله من عبء على كاهل أولياء الأمور فضلًا عن خطورتها على سلامة الطلاب.