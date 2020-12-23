أخبار عاجلة

بعد تصديق السيسي.. حقوق وواجبات المبحوثين وفق قانون البحوث الطبية الإكلينيكية -
وكيل صحة الوادي الجديد: الوزارة تدعم المحافظة بمشروعات جديدة -
إصابة أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية بكورونا -
الكويت: توفير لقاح كورونا من خلال شحنات شهرية طوال 2021 -
انطلاق حملة التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك في إسبانيا -
أنباء عن مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في قصف جوي شرق سوريا -
دبي تقلص الانفاق في 2021 بعد انكماش اقتصادها على خلفية كوفيد-19 -
أثارت الرأي العام.. الإمارات: منع النشر في "قضية الاغتصاب" -
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد 12 ساعة.. استخراج جثث 3 عمال انهارت عليهم حفرة في سوهاج

Print
بعد 12 ساعة.. استخراج جثث 3 عمال انهارت عليهم حفرة في سوهاج بعد 12 ساعة.. استخراج جثث 3 عمال انهارت عليهم حفرة في سوهاج

مصراوي Masrawy

09:33 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

سوهاج- عمار عبدالواحد:

استخرجت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج في الساعات الأولى من صباح، اليوم الأربعاء، جثث 3 عمال انهار عليهما حفر بئر صرف صحي، بناحية جزيرة أولاد حمزة، بالعسيرات، وذلك بعد 12 ساعة من البحث.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بالواقعة.

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء حفر كل من "علي. ع" 38 عامًا ويقيم بناحية الرشايدة، "محمد. ح" 32 عامًا، "محمد. إ" 35 عامًا ويقيمان بناحية جزيرة أولاد حمزة، بئر للصرف الصحي بجوار منزل أحدهما انهارت عليهم الأتربة.

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، ترافقها معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة للبحث عن جثث المذكورين.

جرى إيداع الجثث مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

شبكة عيون الإخبارية