بعد 12 ساعة.. استخراج جثث 3 عمال انهارت عليهم حفرة في سوهاج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

استخرجت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج في الساعات الأولى من صباح، اليوم الأربعاء، جثث 3 عمال انهار عليهما حفر بئر صرف صحي، بناحية جزيرة أولاد حمزة، بالعسيرات، وذلك بعد 12 ساعة من البحث.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بالواقعة.

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء حفر كل من "علي. ع" 38 عامًا ويقيم بناحية الرشايدة، "محمد. ح" 32 عامًا، "محمد. إ" 35 عامًا ويقيمان بناحية جزيرة أولاد حمزة، بئر للصرف الصحي بجوار منزل أحدهما انهارت عليهم الأتربة.

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، ترافقها معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة للبحث عن جثث المذكورين.

جرى إيداع الجثث مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.