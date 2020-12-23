أخبار عاجلة

بعد تصديق السيسي.. حقوق وواجبات المبحوثين وفق قانون البحوث الطبية الإكلينيكية -
وكيل صحة الوادي الجديد: الوزارة تدعم المحافظة بمشروعات جديدة -
إصابة أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية بكورونا -
الكويت: توفير لقاح كورونا من خلال شحنات شهرية طوال 2021 -
انطلاق حملة التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك في إسبانيا -
أنباء عن مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في قصف جوي شرق سوريا -
دبي تقلص الانفاق في 2021 بعد انكماش اقتصادها على خلفية كوفيد-19 -
أثارت الرأي العام.. الإمارات: منع النشر في "قضية الاغتصاب" -
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صفر متابعين.. هكذا ستسلم إدارة تويتر حساب "" الرئاسي لـ"بايدن"

Print
صفر متابعين.. هكذا ستسلم إدارة تويتر حساب "ترامب" الرئاسي لـ"بايدن" صفر متابعين.. هكذا ستسلم إدارة تويتر حساب "" الرئاسي لـ"بايدن"
سيبدأ من جديد.. عكس ما حدث مع الرئيس الأسبق "أوباما" في العام 2017

صفر متابعين.. هكذا ستسلم إدارة تويتر حساب

اتخذت إدارة عملاق التواصل الاجتماعي "تويتر"، إجراءات قاسية بشأن الحساب الرئاسي للولايات المتحدة على المنصة، وأبلغت فريق الرئيس جو بايدن، أن الحساب الرئاسي "POTUS@" الذي يستخدمه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ، سيتم تسليمه للرئيس الجديد خاليًا تمامًا من المتابعين.

ويأتي ذلك عكس ما حدث مع الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي ترك منصبه في عام 2017؛ حيث حثت إدارته "تويتر" على تمرير ليس فقط الحسابات الرسمية للرئيس والبيت الأبيض؛ ولكن الملايين من متابعيهم، إلى الرئيس دونالد ترامب. وهو ما حدث بالفعل.

ولكن ذلك لن يحدث عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في يناير؛ وفقًا للمدير الرقمي لبايدن، روب فليرتي.

وغرد "فليرتي" على تويتر، صباح الثلاثاء، قائلًا وفق ما نقلته "سبوتنيك عربي"، أن "تويتر أبلغت فريق بايدن أنه سيتعين عليها أن (تبدأ من الصفر) مع عدد المتابعين".

وقال فريق بايدن الانتقالي لـموقع "بيزنيس إنسايدر": إن حسابات كل من الرئيس والسيدة الأولى والمتحدث الإعلامي؛ سيتم تسليمها للرئيس المنتخب مع صفر متابعين".

وأضاف أن تويتر سوف يرسل إشعارًا لمرة واحدة للمستخدمين الذين يتابعون حساب بايدن الشخصي ونائبته كامالا هاريس؛ ليقترح عليهم متابعة حساب الفريق الانتقالي "Transition46@" والذي الذي سيتم تغيير علامته التجارية إلى "WhiteHouse@"؛ وفقًا لفريق الرئيس المنتخب.

وقال فريق الرئيس المنتخب: إن "فيسبوك يسمح بنقل كل الحسابات الرئاسية ومتابعيها إلى إدارة بايدن".

وأشار فليرتي إلى تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال فيه المتحدث باسم تويتر، نيكولاس باسيليو: إن "الشركة ستنقل حوالى 12 حسابًا رئاسيًّا رسميًّا إلى إدارة بايدن، بما في ذلك حساب الرئيس والبيت الأبيض، بعد إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بها".

وفي تصريح لمجلة بيزنس إنسايدر، قال باسيليو: إن "تويتر كان في مناقشات مستمرة مع فريق بايدن الانتقالي حول عددٍ من الجوانب المتعلقة بنقل حسابات البيت الأبيض".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل يُحاكم ترامب بعد رحيله من البيت الأبيض؟

هل يُحاكم ترامب بعد رحيله من البيت الأبيض؟

بايدن يحذر من "عواقب كارثية" حال عدم توقيع ترامب خطة التحفيز الاقتصادي

بايدن يحذر من "عواقب كارثية" حال عدم توقيع ترامب خطة التحفيز الاقتصادي

حاكم تينسي يطلب رسميا من ترامب إعلان الطوارئ بالولاية بعد تفجير ناشفيل

حاكم تينسي يطلب رسميا من ترامب إعلان الطوارئ بالولاية بعد تفجير ناشفيل

ترامب يجدد انتقاده للمحكمة العليا الأمريكية بسبب انتخابات الرئاسة

ترامب يجدد انتقاده للمحكمة العليا الأمريكية بسبب انتخابات الرئاسة

شبكة عيون الإخبارية