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كما جرت العادة.. لا انعقاد لجلسة مجلس الوزراء مساء أمس

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كما جرت العادة.. لا انعقاد لجلسة مجلس الوزراء مساء أمس كما جرت العادة.. لا انعقاد لجلسة مجلس الوزراء مساء أمس
لا تُعقد في أول أسبوع بعد إقرار الميزانية

كما جرت العادة.. لا انعقاد لجلسة مجلس الوزراء مساء أمس

لم يشهد يوم أمس الثلاثاء انعقادًا لجلسة مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك وفقًا لما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة؛ حيث لا تُعقد جلسات مجلس الوزراء في أول أسبوع يلي الأسبوع الذي تُقَر فيه الميزانية العامة للدولة، أو الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي عند استئناف العمل بعد انتهاء إجازة العيدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد أقر الميزانية العامة للدولة لعام 2021 الأسبوع الماضي، والتي تبلغ المصروفات المعتمدة فيها 990 مليار ريال.مجلس الوزراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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