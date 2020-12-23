جلوبال أونكولوجي تطلق حملة للتثقيف حول ضرورة التلقيح للقضاء على سرطان عنق الرحم وتقوم بتعيين رئيس بورصة نيجيريا كسفير عالمي لها

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أعلنت "جلوبال أونكولوجي"، وهي مؤسسة غير ربحيّة تتّخذ من الولايات المتحدة الأمريكيّة مقرّاً لها، عن إطلاق حملة "نيجيريا خالية من سرطان عنق الرحم" ("سي سي إف إن") التي تسعى إلى القضاء على الأمراض الناتجة عن فيروسات مثل سرطان عنق الرحم، وذلك من خلال تثقيف النيجيريّين حول سلامة وفعاليّة اللقاحات. وتفتخر الحملة بالإعلان عن تعيين ثلاثة سفراء عالميّين هم أوتونبا أبيمبولا أوجونبانجو، رئيس المجلس المحلي لبورصة نيجيريا (يرجى الاطلاع على سيرته الذاتيّة)؛ وعضو مجلس الشيوخ لانري تيجوسو، رئيس المبادرة التشريعيّة للتنمية المستدامة (يرجى الاطلاع على سيرته الذاتيّة)؛ والدكتورة زينب شنكافي باجودو، السيّدة الأولى في ولاية كيبي والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة "ميديكايد كانسر فاونديشن" (يرجى الاطلاع على سيرتها الذاتية). وسيقوم هؤلاء الروّاد المميّزون من خلال موقعهم كسفراء عالميّين بزيادة مستوى الوعي عبر الاستفادة من أدوات تعليم مشوّقة ككتاب قصص مصوّرة من "جلوبال أونكولوجي" يركز على اللقاحات، وذلك من أجل توسيع نطاق نشاطات التوعية التجريبية الناجحة التي سبق أن وصلت إلى آلاف تلاميذ المدارس في نيجيريا.

وقال أوتونبا أوجونبانجو في هذا السياق: "إنّني فخور بعقد شراكة مع ’جلوبال أونكولوجي‘ من أجل تعزيز حملة نيجيريا خالية من سرطان عنق الرحم. ولدينا القدرة والواجب الأخلاقي للقضاء على سرطان عنق الرحم في نيجيريا. وأعتقد أنّنا قادرين على تحقيق هذا الهدف الطموح عبر العمل معاً على زيادة الوعي".

ويُعد سرطان عنق الرحم ثاني نوع سرطان من الأكثر انتشاراً في نيجيريا، حيث يموت ما يصل إلى ثلاث نساء نيجيريّات من المرض كلّ يوم. ويُمكن تفادي هذه الوفيات من خلال لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، والذي تمّ التخطيط لإطلاقه في نيجيريا في عام 2021 بموجب الاستراتيجيّة النيجيريّة للتلقيح وتعزيز أنظمة الرعاية الصحيّة الأساسيّة. ويعتمد نجاح حملة لقاح فيروس الورم الحليمي البشري وجهود لقاح "كوفيد-19" التي بدأت مؤخراً على توعية عامة الناس حول سلامة اللقاح وفعاليّته وتوافره.

وصرّحت الدكتورة إيمي إس بهات، المشاركة في تأسيس "جلوبال أونكولوجي" وأستاذة مساعدة للطب وعلم الجينات في جامعة "ستانفورد"، قائلة: "لدينا مع لقاح فيروس الورم الحليمي البشري فرصة تأتي مرّة في الجيل للقضاء على سرطان عنق الرحم من نيجيريا والعالم. وانطلاقاً من النشر الحديث للقاح ’كوفيد-19‘، إنّ هذه الفرصة مناسبة لاستخدام مقاربات تعليميّة إبداعيّة مثل كتب القصص المصورة لمواجهة المخاوف حول اللقاحات بشكلٍ عام. وإنّنا نفتخر بالتعاون مع أوتونبا أوجونبانجو، وعضو مجلس الشيوخ تيجوسو، والدكتورة باجودو، بالإضافة إلى سفراء حملاتنا الآخرين، من أجل الترويج لحملة نيجيريا خالية من سرطان عنق الرحم. ونستطيع معاً تحقيق تغيير دائم وعميق للفتيات والنساء في نيجيريا".

وتتألف قائمة السفراء البارزين الآخرين لحملتنا في نيجيريا من السيد باتريك دويل، مذيع ومنتج؛ والسيدة ريكيا إبراهيم أتاه، ممثلة؛ والسيدة تون سونايا، مذيعة راديو والرئيسة التنفيذية لمحطة "دبليو إف إم 91.7"؛ والسيدة تينو إيزي، مدرسة ومرشدة؛ والسيدة أماراشي إنووسو، مديرة إبداعية ومستشارة ثقافية؛ والسيدة كارو أومو، مؤسسة مبادرة "سانيتاري إيد"؛ والسيدة فولاشيد دومينجو، مناصرة في المجال الصحي.

ومن جهته، أشار عضو مجلس الشيوخ لانري تيجوسو: "سيساعد عمل ’جلوبال أونكولوجي‘ العائلات في تفادي الآثار المدمرة التي يسببها سرطان عنق الرحم للكثيرين في نيجيريا وفي المنطقة. وإنّنا ممتنون لهذه الشراكة في هذه المعركة لإنقاذ الأرواح".