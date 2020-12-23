"مايكروسوفت": "هجوم سيبراني" آخر طال المؤسسات بالولايات المتحدة

★ ★ ★ ★ ★

قالت: ليس على صلة مع الاختراق الأساسي ونفّذته مجموعة هاكرز أخرى

أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم الأربعاء، أنها اكتشفت خلال التحقيق في الهجوم السيبراني ضد هيئات الدولة الأمريكية بوساطة برمجيات شركة "سولار ويندوز"، أن البرمجيات قد تعرّضت لهجوم مجموعة هاكرز أخرى منفصلة.

وجاء في بيان الشركة: "في تحول مثير للأحداث، أدى التحقيق في اختراق سولار ويندوز إلى العثور على برنامج خبيث آخر، الذي أيضاً يؤثر في عمل برنامج سولار ويندوز أوريون".

وبحسب الشركة، وفق سبوتنيك عربي، من المحتمل أن يكون هذا الاختراق ليس على صلة مع الاختراق الأساسي، وقد يستخدم من قبل هاكرز آخرين.

يُذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية أعلنت سابقاً أن عديداً من الوزارات والهيئات الاتحادية الأمريكية قد تعرّضت لهجوم سيبراني.

واخترق الهاكرز برمجيات شركة سولار ويندوز التي تستخدمها تلك الهيئات.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قد قال الثلاثاء، إن الهجوم الإلكتروني الواسع، الذي استهدف وكالات حكومية في الولايات المتحدة ومسؤولين كباراً، لا يمكن أن يبقى "من دون رد".مايكروسوفت