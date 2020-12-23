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مدير حديقة الحيوان: عرض الزرافات الجديدة على الجمهور في رأس السنة (حوار)​

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مدير حديقة الحيوان: عرض الزرافات الجديدة على الجمهور في رأس السنة (حوار)​ مدير حديقة الحيوان: عرض الزرافات الجديدة على الجمهور في رأس السنة (حوار)​

مصراوي Masrawy

09:00 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب - أحمد مسعد:

استقبلت حديقة الحيوان في الجيزة مؤخرًا 3 زرافات جديدة قادمة من دولة جنوب إفريقيا، وذلك في حدث لم تشهده الحديقة منذ 10 سنوات، كشفت الدكتورة مها صابر مديرة الحديقة تفاصيله في حوار خاص مع "مصراوي".

كيف بدأت رحلة الزرافات الثلاث؟

تقدمت إدارة الحديقة بطلب لحديقة جوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا عن طريق التبدال التجاري الدولي المعتمد منذ أكثر من 9 أشهر، حيث قمنا بتبديل أنواع من فرس النهر والكبش الأروي والقرد الحبشي وطائر الفلامنجو ثم طلبنا استيراد هذه الزرافات.

كم عمر هذه الزرافات؟ وهل تقرر أن تقيم بمنطقة الزرافة سوسن؟

ما تزال هذه الزرافات صغيرة تبلغ من العمر عامين، وهي ذكر وانثتين. وبالطبع لن تقيم مع الزرافة سوسن لأنها تكبرهم بـ 6 سنوات، أما من حيث المبيت في حديقة الحيوان بالجيزة فقد خصصت مساحة فدان لمعيشة ومبيت الزرافات الجديدة.

كيف قضت هذه الزرافات ليلتها الأولى في حديقة الحيوان؟

نظرًا لما تعرضت له هذه الزرافات من ضغوض السفر والتنقل قمنا بتوفير الطعام والشراب لليلتها الأولى، وشددنا على توفير الهدوء التام وعدم الدخول عليها إلا من قبل المتخصص وحارس المبيت، لتنعم براحة تامة قبل عرضها على الجمهور.

وما هو موعد عرضها على الجمهور؟

لن يكون قبل أسبوع على الأقل، وأعتقد أن ليلة رأس السنة هي الموعد المناسب، فكما أوضحت هي بحاجة للراحة والسكينة.

هل من استعدادات خاصة تقي هذه الزرافات ظروف طقس الشتاء لدينا؟

لا نقلق من اختلاف الطقس لدينا، فهو يتشابه مع طقس دولة جنوب إفريقيا، ومع ذلك تم فرش المبيت بقش الأرز تحسبًا لأي شئ طارئ وتقديم الوجبات ذات البروتين الزائد. ​

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