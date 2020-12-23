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سحب عابرة ماطرة وزخات متفرقة.. المسند يكشف توقعاته لأجواء الأربعاء

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سحب عابرة ماطرة وزخات متفرقة.. المسند يكشف توقعاته لأجواء الأربعاء سحب عابرة ماطرة وزخات متفرقة.. المسند يكشف توقعاته لأجواء الأربعاء
"الأرصاد" توقعت هطولات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية بمواقع عدة

سحب عابرة ماطرة وزخات متفرقة.. المسند يكشف توقعاته لأجواء الأربعاء

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ تشكل سحب متفرقة قد تهطل منها زخات مطرية بمواقع عدة.

وأوضح قائلاً: من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب المتفرقة التي قد تهطل منها زخات مطرية على أجزاءٍ محدودة من #مكة #عسير #الباحة #جازان، وجنوبي منطقة المدينة، وربما سحب عابرة ماطرة شرقي #حائل #القصيم، و #حفرالباطن و #الخفجي.. هذا والله أعلم.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح الجنوبية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على مناطق (حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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