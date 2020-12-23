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الهند تسجل 333 حالة وفاة ونحو 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الهند تسجل 333 حالة وفاة ونحو 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الهند تسجل 333 حالة وفاة ونحو 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

08:38 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 23 ألفا و 950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت ان دي تي في أن حصيلة الإصابات ارتفعت بنسبة 22% مقارنة بأمس الثلاثاء، عندما تم تسجيل أقل من 20 ألف حالة إصابة جديدة، وذلك لأول مرة منذ الثاني من يوليو الماضي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 10 ملايين و 99 ألفا و 66 حالة.

وأضافت الوزارة إنه تم تسجيل 333 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 146 ألفا و 444 حالة.

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