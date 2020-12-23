خلال عام.. قرابة 16 ألف مستفيد من خدمات مراكز طوارئ الحرم

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تستهدف تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لمرتادي بيت الله الحرام من زوّار ومعتمرين

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية في مراكز طوارئ الحرم؛ عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة، 15779 حالة خلال العام الهجري المنقضي.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم الدكتور سلطان بن سعيد بغدادي؛ الدور الفعال لمراكز طوارئ الحرم لخدمة الزوّار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام على مدار العام، لافتاً إلى وجود مراكز الطوارئ في أروقة المسجد الحرام وتعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وبيّن المشرف على مراكز طوارئ الحرم عبدالله برناوي، أن مراكز طوارئ الحرم تهدف إلى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من زوّار ومعتمرين، حيث إن المراكز مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة.

وأوضح برناوي؛ أن سرعة التعامل مع الحالات بكل جودة وعناية هي أساس العمل في مراكز طوارئ الحرم مع تطبيق الإجراءات الوقائية كافة بشأن فيروس كرونا المستجد (كوفيد19).