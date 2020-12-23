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جراحة دقيقة والمشرط لطبيب سعودي أنهى معاناة "كندية" مع ضعف البصر

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جراحة دقيقة والمشرط لطبيب سعودي أنهى معاناة "كندية" مع ضعف البصر جراحة دقيقة والمشرط لطبيب سعودي أنهى معاناة "كندية" مع ضعف البصر
المريضة كانت تعاني مشكلات بالعين لمدة أكثر من عامين أثرت في حياتها

جراحة دقيقة والمشرط لطبيب سعودي أنهى معاناة

أنهى طبيب سعودي معاناة مريضة كندية عانت ضعف البصر لأكثر من عامين.

ونشر مستشفى Oakville Trafalgar Memorial بكندا عبر حسابه على تويتر خبر تمكُّن الدكتور السعودي محمود جميل محمد شويل، من إعادة النظر لمواطنة كندية كانت تعاني مشكلات في العين لمدة أكثر من عامين أثرت في حياتها اليومية، حتى تم تحويلها للدكتور شويل، حيث قام بإجراء عملية جراحية دقيقة لها في العين عبارة عن زراعة خلايا جذعية في القرنية بدلاً من زراعة قرنية كاملة، تماثلت على أثرها المريضة للشفاء وعادت إلى ممارسة حياتها اليومية.

يُذكر أن الدكتور محمود شويل، حاصل على البورد الكندي والزمالة الكندية في جراحات القرنية وأمراض العين الخارجية وجراحات تصحيح النظر للكبار، إضافة إلى حصوله على زمالة جراحة القرنية للأطفال من جامعة تورونتو بكندا، ويعد من أوائل أطباء العيون السعوديين الحاصلين على هذا التخصص الدقيق في جراحة قرنية الأطفال ويعمل حاليا أستاذاً مساعداً بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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